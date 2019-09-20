Вадим Кстенин дал старт работе Всероссийского съезда Туристско-информационных центров
19 сентября в Воронеже стартовал II Всероссийский съезд Туристско-информационных центров (ТИЦ)
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Он организован при поддержке губернатора Воронежской области Александра Гусева, Национальной ассоциации информационно-туристских организаций (НАИТО), Туристско-информационного центра Воронежа и информационной поддержке Федерального агентства по туризму и продлится до 21 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU