2019-09-20T10:30:43+03:00
Общество

Вадим Кстенин дал старт работе Всероссийского съезда Туристско-информационных центров

19 сентября в Воронеже стартовал II Всероссийский съезд Туристско-информационных центров (ТИЦ)
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Он организован при поддержке губернатора Воронежской области Александра Гусева, Национальной ассоциации информационно-туристских организаций (НАИТО), Туристско-информационного центра Воронежа и информационной поддержке Федерального агентства по туризму и продлится до 21 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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