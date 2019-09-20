2019-09-20T10:25:52+03:00
Происшествия

На трассе «Воронеж-Луганск» под колесами «Лады» погибла пенсионерка

Трагедия произошла в полночь
Елена ФЕДЯШЕВА
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Полицейские изучают обстоятельства ДТППолицейские изучают обстоятельства ДТПФото: из архива «КП»
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В полночь 20 сентября в Кантемировском районе погибла 69-летняя местная жительница. Женщина попала под колеса автомобиля «Лада-Калина», под управлением 23-летнего жителя села Бондарево. Полицейские и следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 111 ДТП. В 10 из них пострадали десять человек. К административной ответственности привлекли 8769 участников дорожного движения. За нарушение скоростного режима оштрафовано 7580 водителей.

23 водителя задержали в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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