2019-09-20T09:51:21+03:00
Происшествия

Условно осужденный житель Воронежской области попался на сбыте наркотиков

Теперь его сроки суммируются
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Полицейские Поворинского района задержали 28-летнего местного жителя, который за две тысячи рублей сбыл наркотик «соль», отбывая в этот момент условное наказание за аналогичное преступление. Ранее молодого человека уже судили за хранение синтетического наркотика в крупном размере.

Во время обыска в доме задержанного также обнаружили наркотическое средство.

- По результатам рассмотрения уголовного дела Поворинским районным судом Воробьёв признан виновным в совершении двух преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и осужден по статьям «сбыт наркотического средства в крупном размере» и «хранение наркотического средства в значительном размере без цели сбыта» к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

В связи с повторным преступлением условное осуждение по предыдущему приговору отменили и добавили реальное наказание – в совокупности получилось 11 лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже ко Дню города на телебашне засияет праздничная открытка
«У вас здесь уютненько»: солист группы «Нервы» поздравил воронежцев с Днем города
В Воронеже на улице Краснознаменной появилась еще одна умная остановка
В Воронеже ищут мужчину с татуировкой на ладони
В Воронежскую область не пустили более 21 тонны украинской продукции
Воронежский экскаваторщик открутит ковшом крышку бутылки
В День города в Воронеже пройдет небольшой дождь
С душою и любовью для курян
Вадим Кстенин дал старт работе Всероссийского съезда Туристско-информационных центров
На трассе «Воронеж-Луганск» под колесами «Лады» погибла пенсионерка
Работодатели выплатили сотрудникам долги по зарплате на общую сумму более 14 миллионов
В Воронежской области снизилась угроза лесных пожаров
В Воронежской области потушили 19 ландшафтных пожаров
Александр Розенбаум приедет в Воронеж с программой «Мы живы»
Воронежцы первыми увидят премьеру сериала “Снежная Королева: Хранители чудес”