Условно осужденный житель Воронежской области попался на сбыте наркотиков

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-20T09:51:21+03:00

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Полицейские Поворинского района задержали 28-летнего местного жителя, который за две тысячи рублей сбыл наркотик «соль», отбывая в этот момент условное наказание за аналогичное преступление. Ранее молодого человека уже судили за хранение синтетического наркотика в крупном размере.

Во время обыска в доме задержанного также обнаружили наркотическое средство.

- По результатам рассмотрения уголовного дела Поворинским районным судом Воробьёв признан виновным в совершении двух преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и осужден по статьям «сбыт наркотического средства в крупном размере» и «хранение наркотического средства в значительном размере без цели сбыта» к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

В связи с повторным преступлением условное осуждение по предыдущему приговору отменили и добавили реальное наказание – в совокупности получилось 11 лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU