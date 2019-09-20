В Воронежской области потушили 19 ландшафтных пожаров

СЕГОДНЯ 08:31 2019-09-20T08:31:14+03:00

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Сотрудники МЧС и лесники смогли остановить ландшафтный пожар в Павловском районе у села Русская Буйловка. Очаг возник на пустыре – загорелись сухие сорняки и кустарник. Сильный ветер создавал угрозу распространения огня на расположенный рядом лес. Благодаря слаженным действиям пожарных, очаг удалось локализовать и не допустить возгорания деревьев.

- Работники пожарно-химических станции приняли участие в ликвидации пяти ландшафтных пожаров в Бобровском и Павловском районах, тушили горящий камыш в пойме реки Усманка вблизи поселка Репное, - рассказали в управлении лесного хозяйства области. - А на прошлой неделе эта цифра достигла 19, из них семь выездов к месту пожаров совершили бойцы Новоусманской ПХС. Зачастую сухая трава и мусор загораются рядом с лесом, на колхозных полях и бросовых землях. Поэтому главная задача – не допустить перехода огня в лесной фонд. Лесопожарные формирования немедленно реагируют на поступающие сигналы от местных жителей и подразделений МЧС и выезжают на тушение ландшафтных пожаров в любое время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU