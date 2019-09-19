2019-09-19T20:47:30+03:00
Звезды

Александр Розенбаум приедет в Воронеж с программой «Мы живы»

Известный артист выступит в столице Черноземья в середине октября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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15 октября в Воронеж приедет заслуженный и по-настоящему народный артист - Александр Розенбаум. Его сильный баритон, мужественная внешность, неизменная гитара в руках давно покорили зрителей. Розенбаум из плеяды тех редких артистов, которые умеют держать внимание публики в течение всего выступления. Его песни заставляют задуматься о вечном, они напоминают о быстротечности времени, пробуждают в душах любовь и доброту. Каждый найдет в репертуаре Александра Яковлевича свои песни.

В этот раз артист привезет воронежским поклонникам программу «Мы живы», в нее вошли старые добрые «нестареющие и отличные новые песни.

Концерт пройдет в Event-Hall 15 октября в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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