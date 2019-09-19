2019-09-19T19:41:59+03:00
Общество

В преддверии Дня города и на сам праздник в Воронеже перекроют центральные улицы

Заранее будет ограничена и парковка автомобилей
Олег ИВАНОВ
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Автомобильные дороги в праздничный день будут открыты для пешеходовАвтомобильные дороги в праздничный день будут открыты для пешеходовФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В пресс-службе мэрии Воронежа рассказали о движении транспорта в преддверии и непосредственно во время самого Дня города, 21 сентября.

Так уже с 19 сентября 23:00 до 22 сентября 3:00 запрещена парковка транспорта между Кольцовским сквером и домом №12 на площади Ленина.

20 сентября с 20:00 до 21 сентября 23:30 ограничат въезд в Воронежский центральный парк. Также 20 сентября с 23:00 до 21 сентября 14:00 нельзя будет оставить машину по нечетной стороне улицы Фридриха Энгельса от дома №25 до дома №27.

Опять же 20 сентября с 23:00 нельзя будет оставить машину на площади Ленина, проспекте Революции (от улицы Степана Разина до площади Ленина); улицах Плехановской (от улицы Дзержинского до улицы Пушкинской); Карла Маркса (от улицы Театральной до проспекта Революции); Кардашова; Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Революции); Степана Разина (от улицы Сакко и Ванцетти до Чернавского моста). 21 сентября с 6:00 движение на этих участках и вовсе перекроют. Ограничение будет действовать до 22 сентября 3:00.

Кроме того, 21 сентября с 6:00 до 22:00 будет запрещена парковка на Петровской набережной и улице Софьи Перовской (общий участок – от улицы Большой Стрелецкой до улицы Пятницкого), а с 13:00 до 22:00 будет закрыто и движение.

21 сентября с 20:00 до 22:00 невозможно будет проехать по Чернавскому мосту и дамбе (от улицы Степана Разина до Спортивной набережной). На время праздничного салюта приостановят и движение пассажирского транспорта - ориентировочно до 21:30.

Также будет закрыто движение на улицах Феоктистова (от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Революции); Степана Разина; проспекте Революции (от улицы Кольцовской до улицы Степана Разина).

Напомним, 21 сентября воронежцы отметят 433-й день рождения города. В этом году праздник посвятили Году театра. Посмотрите, на какую из площадок вам отправиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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