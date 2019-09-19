Лже-полицейский шантажом выманил у воронежца 25 тыс рублей

СЕГОДНЯ 19:40 2019-09-19T19:40:25+03:00

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В Воронеже поймали мошенника, выдававшего себя за полицейского. В начале сентября он шантажом выманил у 26-летнего жителя Ленинского района 25 000 рублей. «Правоохранитель» подошел к воронежцу на Кольцовской, представился как сотрудник полиции и сообщил, что приобретенный потерпевшим в аптеке лекарственный препарат, запрещен к продаже. И потребовал деньги, пугая тюрьмой. В итоге потерпевший десять дней переводил мнимому стражу порядка денежные средства. И только потом решил обратиться за помощью в полицию.

Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый за кражи 21-летний воронежец, теперь ему самому грозит тюрьма за мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU