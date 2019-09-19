2019-09-19T19:40:25+03:00
Происшествия

Лже-полицейский шантажом выманил у воронежца 25 тыс рублей

Мнимый правоохранитель пугал парня тюрьмой за покупку «запрещенного препарата»
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже поймали мошенника, выдававшего себя за полицейского. В начале сентября он шантажом выманил у 26-летнего жителя Ленинского района 25 000 рублей. «Правоохранитель» подошел к воронежцу на Кольцовской, представился как сотрудник полиции и сообщил, что приобретенный потерпевшим в аптеке лекарственный препарат, запрещен к продаже. И потребовал деньги, пугая тюрьмой. В итоге потерпевший десять дней переводил мнимому стражу порядка денежные средства. И только потом решил обратиться за помощью в полицию.

Подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый за кражи 21-летний воронежец, теперь ему самому грозит тюрьма за мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Розенбаум приедет в Воронеж с программой «Мы живы»
Воронежцы первыми увидят премьеру сериала “Снежная Королева: Хранители чудес”
В преддверии Дня города и на сам праздник в Воронеже перекроют центральные улицы
Салют на День города в Воронеже 2019: где и когда посмотреть
Под Воронежем откроют завод по производству замороженнного хлеба с 600 рабочих мест
Через два года поймали лже-замерщика окон, который обманул воронежца на 12 тыс рублей
Воронежцев научат бороться со стрессом рисованием
Мошенники за день обманули воронежцев на 200 тыс рублей
Воронежский писатель представил книгу о переломном 2014-м
Из-за вони с очистных сооружений могут уволить двух воронежских чиновников
Десятый Платоновский фестиваль пройдет в Воронеже с 5 по 21 июня
Юные воронежцы привели в порядок могилы и воинские захоронения
Воронежцы отметят День города здоровыми танцами
В Воронежской области вынесли приговор водителю, спровоцировавшему смертельное ДТП с пятью автомобилями
Воронежский концерт Gruppa Skryptonite отменили второй раз
Михаил Бычков и сотрудники воронежского Камерного театра поддержали осужденного Павла Устинова
Воронежский музей запускает экскурсию-бродилку
Воронежцев приглашают на кормление мадагаскарских тараканов
Известный танцовщик, снимавшийся с Джонни Деппом, покажет воронежцам свое шоу
Воронежцы смогут сфотографироваться с ретро автомобилями Госавтоинспекции
В Воронежской области 16-летний подросток угнал мотоцикл