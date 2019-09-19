2019-09-19T19:21:41+03:00
Общество

Салют на День города в Воронеже 2019: где и когда посмотреть

Организаторы запустят 2075 снарядов
Олег ИВАНОВ
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Шоу будет длиться около 13 минутШоу будет длиться около 13 минутФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В День города, 21 сентября, ровно в 21.00 небо над Воронежским водохранилищем раскрасит салют - стрелять будут традиционно с дамбы Чернавского моста. На этот раз фейерверк продлится 13 минут. Организаторы запустят 2075 снарядов, в небе «расцветут» пионы, хризантемы, короны.

Напомним, что с 20:00 до 22:00 будет закрыто движение автотранспорта по Чернавскому мосту и дамбе. Ограничение действует от улицы Степана Разина до Спортивной набережной. На время салюта будет приостановлено и движение городского пассажирского транспорта. Однако маршрутные автобуса начнут ходить немного раньше - ориентировочно в 21:30.

Движение будет закрыто на Феоктистова: от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Революции. А также на улице Степана Разина, и соответственно на проспекте Революции - от улицы Кольцовской до улицы Степана Разина.

Отметим, мэрии удалось сэкономить около 700 тысяч рублей на проведении салюта в День города. На контракт претендовало два подрядчика, естественно, победила та фирма, которая предложила меньшую сумму за фейерверк. Один из претендентов снизил цену до 2,01 млн рублей

Кстати, из Воронежа до Графской после салюта в День города пойдет дополнительная электричка - так что жителям отдаленных районов домой можно будет добраться быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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