Под Воронежем откроют завод по производству замороженнного хлеба с 600 рабочих мест

СЕГОДНЯ 19:02 2019-09-19T20:26:59+03:00

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Активный поиск резидентов для особой экономической зоны «Центр» идет полным ходом. В настоящий момент в списке 16 потенциальных брендов. Статус резидента получил завод по производству замороженных хлебобулочных изделий высокого качества по современной европейской технологии PART BAKE. Она характеризуется экологичностью, быстротой технологического процесса и длительным периодом хранения. Готовый на 90% продукт замораживается при температуре –18°C, доставляется в точки реализации, а там хлеб выпекают в специальных печах. Смысл в том, что хлеб пекут исходя из реальных потребностей, в итоге покупатели получают только свежую продукцию высокого качества. По такой технологии будут делать широкий ассортимент хлебо-булочных изделий - багет, чиабатта, два вида булочек, два вида слоек. Как сообщают инвесторы, цену на такой хлеб будут устанавливать в разумных пределах.

Проект оценивают в 4,5 млрд рублей. Из них 82% потратят на приобретение оборудования. На заводе планируется создать не менее 600 рабочих мест. Срок окупаемости проекта – 6,3 года. При общей мощности хлебопекарного производства более 80 тыс тонн в год первую партию булочек планируется выпустить уже весной 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU