Через два года поймали лже-замерщика окон, который обманул воронежца на 12 тыс рублей

СЕГОДНЯ 18:37 2019-09-19T18:37:39+03:00

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Взял предоплату и исчез. А 23-летний житель Коминтерновского района остался и без окон, и без денег. Инцидент произошел еще в августе 2017 года.

Воронежец увидел в интернете объявление о продаже и установке металлопластиковых окон. Связался с замерщиком, тот приехал к нему домой, все промерил, взял в качестве предоплаты около 12 тысяч рублей. И перестал отвечать на звонки, оказавшись аферистом.

Ловили его два года, но таки поймали. Неоднократно судимый за аналогичные преступления 25-летний житель Белгородской области признался в отделе полиции, что приехал в Воронеж на несколько дней специально, чтобы кого-нибудь «развести на деньги» - дал объявление с предложением по установке металлопластиковых конструкций и ожидал подходящего заказа. А когда взял с заказчика деньги, покинул Воронеж.

Теперь ему придется ответить за мошенничество. Аферисту грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU