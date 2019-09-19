Воронежцев научат бороться со стрессом рисованием

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-19T17:52:56+03:00

Бесплатный мастер-класс можно посетить в одном из торговых центров

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22 сентября воронежцев приглашают на урок арт-терапии. Бесплатный мастер-класс проведет преподаватель Воронежского художественного училища Елена Петрихина. Все принадлежности для рисования желающим предоставят.

Кроме того, на площадке сотрудники Воронежского клинического центра медицинской профилактики проведут ряд викторин и тестов, направленных на борьбу со стрессом и вредными привычками, профилактику заболеваний - «100 вопросов о здоровье», «Психология цвета», «Эмоции - основа здоровья» и тест на выявление стресса.

На урок арт-терапии горожан ждут с 14.00 до 16.30 на первом этаже атриума ТРК «Арена» (б.Победы 23б).

ИСТОЧНИК KP.RU