Мошенники за день обманули воронежцев на 200 тыс рублей

СЕГОДНЯ 17:25 2019-09-19T17:25:18+03:00

Аферы все проходят по телефону или через интернет - будьте бдительны

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За 18 сентября полицейские приняли восемь заявлений о мошенничествах. Потерпевшие в общей сложности лишились более 200 тысяч рублей.

35-летнему жителю Ленинского района по телефону посулили кредит. Неизвестный, по традиции представившийся сотрудником банка, сообщил, что финансовое учреждение одобрило ему сумму около миллиона рублей. Но потом попросил перевода денег на оформление документации и страховых выплат. И воронежец нескольких дней переводил средства на указанные мошенником реквизиты. Правда, кредита так и не дождался. А личные 44 тысячи рублей тю-тю.

Будьте бдительны, прежде чем перевести кому-то деньги, проверяйте информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU