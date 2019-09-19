Воронежский писатель представил книгу о переломном 2014-м

СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-19T16:53:29+03:00

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«Крымский мост» - это название сочетает в себе сразу два слова, которые ассоциируются с воссоединением. Отчасти, именно этому посвящен роман писателя Александра Лапина, представленный в областной библиотеке им. И.С. Никитина 18 сентября. В книге идет речь не только об изменении границ и плавном движении монолита-полуострова на восток. Роман повествует о воссоединении с любимым человеком и даже с самим собой.

- 2014-й год – переломный момент, когда произошли события исторического масштаба, - заявил Александр Лапин на встрече с читателями. - Мне страстно захотелось рассказать о них с точки зрения современности. Именно сейчас, пока не искажено их восприятие, начинает складываться картинка. Но заинтересует ли вас книга об исторических событиях, если в ней нет чувств и человеческих отношений? Некоторым нравится духовный пласт романа, некоторым – философская подоплека.

Как рассказал писатель, созданию книги предшествовало глубокое изучение темы, многочисленные поездки и общение с участниками тех событий. Однако родилась она относительно быстро – меньше, чем за два года. Хотелось высказать мысли и эмоции, а не ходить вокруг да около.

Что же такое «Крымский мост» – философское произведение с погружением в жизнь тайных обществ? Или же книга о любви, преодолевающей все границы – и те, что нанесены на карту, и те, что существуют в отношениях двух людей? «Решать читателю», - говорит Александр Лапин.

Читатели расспрашивали автора не только о литературе, но и о политике.Фото: Максим ГОРОХОВ

ИСТОЧНИК KP.RU