Десятый Платоновский фестиваль пройдет в Воронеже с 5 по 21 июня

СЕГОДНЯ 16:02 2019-09-19T16:02:36+03:00

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Стали известны даты очередного Платоновского фестиваля: юбилейный, десятый, форум искусств пройдет с 5 по 21 июня 2020 года. Художественный руководитель Воронежского Платоновфеста Михаил Бычков сообщил, что формат открытия фестиваля решили оставить таким же, как и в текущем году – форум стартует с масштабного уличного шоу, которое пройдет на одной из городских площадей. Вход на него будет свободным.

Кроме того, воронежцы смогут бесплатно посмотреть и традиционный театральный парад, который на год исчезал из программы форума, но его решили вернуть снова. Он как обычно пройдет 12 июня по проспекту Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU