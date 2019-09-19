2019-09-19T16:02:36+03:00
Звезды

Десятый Платоновский фестиваль пройдет в Воронеже с 5 по 21 июня

В программу вернут уличный парад
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Стали известны даты очередного Платоновского фестиваля: юбилейный, десятый, форум искусств пройдет с 5 по 21 июня 2020 года. Художественный руководитель Воронежского Платоновфеста Михаил Бычков сообщил, что формат открытия фестиваля решили оставить таким же, как и в текущем году – форум стартует с масштабного уличного шоу, которое пройдет на одной из городских площадей. Вход на него будет свободным.

Кроме того, воронежцы смогут бесплатно посмотреть и традиционный театральный парад, который на год исчезал из программы форума, но его решили вернуть снова. Он как обычно пройдет 12 июня по проспекту Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский писатель представил книгу о переломном 2014-м
Из-за вони с очистных сооружений могут уволить двух воронежских чиновников
Юные воронежцы привели в порядок могилы и воинские захоронения
Воронежцы отметят День города здоровыми танцами
В Воронежской области вынесли приговор водителю, спровоцировавшему смертельное ДТП с пятью автомобилями
Воронежский концерт Gruppa Skryptonite отменили второй раз
Михаил Бычков и сотрудники воронежского Камерного театра поддержали осужденного Павла Устинова
Воронежский музей запускает экскурсию-бродилку
Воронежцев приглашают на кормление мадагаскарских тараканов
Известный танцовщик, снимавшийся с Джонни Деппом, покажет воронежцам свое шоу
Воронежцы смогут сфотографироваться с ретро автомобилями Госавтоинспекции
В Воронежской области 16-летний подросток угнал мотоцикл