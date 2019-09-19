2019-09-19T16:01:49+03:00
Общество

Юные воронежцы привели в порядок могилы и воинские захоронения

Акция «Не должно быть забытых могил» прошла в Коминтерновском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Коминтерновского районафото управы Коминтерновского района
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В Коминтерновском районе Воронежа проходит патриотическая акция «Не должно быть забытых могил». На днях студенты Воронежского государственного промышленно – экономического колледжа и сотрудники отдела по работе с молодежью районной управы приняли участие в субботнике на районном кладбище. Ребята привели в порядок расположенные здесь могилы и воинские захоронения. Собрали сухую листву и траву, подмели дорожки, удалили поросль.

Патриотами не рождаются, ими становятся, совершая благородные поступки – считают участники акции.

- А в городском микрорайоне Подгорное члены волонтерского движения школы №46 навели порядок на памятнике «Подгоренцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», где на плитах значатся 288 фамилий воинов-подгоренцев, погибших в боях за Родину на фронтах Великой Отечественной войны, а также территорию мемориала «Мать скорбящая», расположенного вблизи школы, - рассказали в управе Коминтерновского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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