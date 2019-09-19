2019-09-19T15:37:34+03:00
Общество

Воронежцы отметят День города здоровыми танцами

Пройдут бесплатные мастер-классы по сальсе, бачате, йоге
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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21 сентября в Центральном парке пройдет праздник «Танцуем на Здоровье». Там состоится серия бесплатных мастер-классов по социальным танцам - бачате, сальсе, а также мастер-классы по фитнес-танцам и по йоге для начинающих - «Хатха Йога», где все упражнения и асаны будут выполняться без специальной подготовки и специального снаряжения..

Организаторы считают, что научившись танцевать, горожане смогут чувствовать себя лучше. Ведь танцы – это отличная физическая нагрузка, полезно и для организма, и для душевного состояния, не требует особых затрат, к тому же танцевать можно всем, вне зависимости от возраста и состояния здоровья, кроме того, танцы объединяют: это хороший способ познакомиться.

- Мероприятие состоится в любую погоду. В случае дождя все участники бесплатно получат дождевики, - сообщили организаторы.

Мастер-классы пройдут на открытой площадке рядом с фонтаном с 12.30 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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