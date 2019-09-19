В Воронежской области вынесли приговор водителю, спровоцировавшему смертельное ДТП с пятью автомобилями

СЕГОДНЯ 15:13 2019-09-19T15:13:50+03:00

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Павловский районный суд приговорил 57-летнего жителя Краснодарского края к 6 годам колонии-поселения, кроме того, он на 3 года лишен права управления автомобилем. Его обвиняли в «Нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Судом и следствием установлено, что 9 января в 18.40 часов на 697 км автодороги М-4 «Дон» произошло столкновение пяти транспортных средств, которой как раз спровоцировал 57-летний водитель автомобиля «Форд Фокус».

В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», 38-летний житель Ивановской области от полученных травм скончался на месте происшествия, а пассажир автомобиля «Митсубиси Аутлендер», 6-летняя девочка, жительница Московской области, скончалась в медучреждении.

Кроме того, 7 человек с телесными повреждениями были доставлены в больницы. Среди них двое пассажиров автомобиля «Фольксваген»: 45-летняя женщина и 12-летняя девочка, жители Астраханской области, водитель автомобиля «Субару», 23-летний житель Ставропольского края, и двое его пассажиров, мужчины в возрасте 21 года и 27 лет, а также водитель автомобиля «Митсубиси», 37-летний житель Московской области, и его пассажир, 9-летний мальчик, житель Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU