2019-09-19T14:56:21+03:00
Общество

Михаил Бычков и сотрудники воронежского Камерного театра поддержали осужденного Павла Устинова

Суд приговорил парня к 3,5 годам колонии
Олег ИВАНОВ
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Артисты и другие сотрудники Воронежского Камерного театра, всего более пятидесяти человек, опубликовали обращение в социальных сетях.Артисты и другие сотрудники Воронежского Камерного театра, всего более пятидесяти человек, опубликовали обращение в социальных сетях.
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Михаил Бычков, театральный режиссер, основатель и художественный руководитель воронежского Камерного театра, поддержал молодого артиста Павла Устинова. Молодого артиста задержали росгвардейцы на несанкционированном митинге 3 августа. А обвиняют его в том, что при задержании один из силовиков вывихнул плечо. Суд приговорил парня к 3,5 годам колонии.

Сейчас по всей стране артисты театров после спектаклей призывают зрителей поддержать своего коллегу Павла Устинова. 18 сентября артисты и другие сотрудники Воронежского Камерного театра, всего более пятидесяти человек, опубликовали обращение в социальных сетях.

- Мы считаем несправедливым, жестоким и необоснованным приговор нашему коллеге Павлу Устинову. Для всех, кто видел видеозаписи его задержания, очевидно, что он не совершил никакого правонарушения, не говоря уж о каком-либо преступлении. Наоборот, хорошо видно, как группа людей в спецэкипировке без опознавательных знаков нападает на мирно стоящего молодого человека, валит его на асфальт и избивает дубинками. Это очевидное беззаконие. Но наказание получают не нападавшие, а их жертва – Павел Устинов. Это показательная жестокость, призванная напугать российских граждан, продемонстрировать обществу, что государство намерено подавлять любые неугодные ему действия людей, не считаясь с Конституцией и действующими законами. Суды при этом становятся подразделением силовых структур. Мы требуем справедливости! Мы требуем соблюдения в нашей стране Конституции и законов! Мы требуем остановить неоправданную жестокость и запугивание общества! Свободу Павлу Устинову! Пересмотреть приговоры осужденным по «московскому делу»! – говорится в обращении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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