2019-09-19T14:29:15+03:00
Звезды

Воронежский музей запускает экскурсию-бродилку

В игровой форме можно посмотреть выставку Василия Криворучко
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 21 сентября в музее имени Крамского начинаются экскурсии-бродилки. В игровой форме можно посмотреть экспозицию работ художника Василия Криворучко «Всем сердцем любивший Россию», посвященной 100-летию со дня рождения известного воронежского мастера.

- Увлекательный квест в форме вопросов познакомит с произведениями искусства, которые создал Василий Криворучко во время путешествия по разным странам. Многие картины посвящены истории России. Участникам нужно будет ответить на 16 вопросов, среди которых предлагается найти картину по фрагменту или названию, либо придумать свой вариант наименования того или иного произведения, - объяснили в музее.

Принять участие в игре-бродилке можно по 6 октября включительно в рабочее время музея, пройти ее могу дети от 8 лет и взрослые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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