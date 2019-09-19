2019-09-19T14:18:56+03:00
Общество

Воронежцев приглашают на кормление мадагаскарских тараканов

Необычное мероприятия будет проходить всего два дня
Олег ИВАНОВ
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Фото: Воронежский зоопаркФото: Воронежский зоопарк
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Воронежский зоопарк приглашает 21 и 28 сентября в 14.00 взрослых и детей на познавательную программу с показательным кормлением тараканов «Насекомые и не только!»

- Вы узнаете много интересного о тех, кого с отвращением называют тараканами, таракашечками и тараканищами! Увидите экзотических тараканов, каких дома у вас точно нет. И прикоснетесь к одному из наших мадагаскарцев, - обещают организаторы

Gromphadorhina portentosa (лат.) - крупный тропический таракан. По-домашнему именно его называют мадагаскарским. Средние размеры самки и самца - 60 и 55 мм. В некоторых случаях особи достигают 10 сантиметров в длину

Участие в программе бесплатное, но сам в зоопарк - по входным билетам. Дети до 16 лет могут прийти бесплатно. Мальчишки и девчонки до 14 лет - только в сопровождении взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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