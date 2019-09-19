Известный танцовщик, снимавшийся с Джонни Деппом, покажет воронежцам свое шоу

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-19T13:56:54+03:00

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19 октября воронежцам покажут танцевальное шоу Satori всемирно известного артиста балета Сергея Полунина.

В 13 лет он уехал учиться балету в Лондон и в 19 лет стал самым молодым премьером в истории труппы Лондонского Королевского балета. С 2012-го он стал премьером Московского Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета, а с 2017 года – приглашенным солистом Баварского Государственного балета в Мюнхене. В 2016 году режиссер Габриэль Тан снял документальный фильм «Танцовщик» об истории успеха Полунина. Эта картина собрала более 25 миллионов просмотров. Полунин также снялся в фильме «Убийство в «Восточном экспрессе» с Джонни Деппом и Пенелопой Круус, а в 2018 году с его участием вышли фильмы «Красный воробей» и «Белая ворона» о жизни балетного артиста Рудольфа Нуреева.

Мировая премьера шоу Satori, для которого Сергей Полунин поставил хореографию, прошла в лондонском Колизее в декабре 2017 года. Режиссером постановки стал француз Габриэль Марсель дель Веккьо, а оригинальную партитуру написал уроженец Германии Лоренцо Дангель, получивший множество наград за свои работы в кино.

Satori – это японский буддийский термин, обозначающий «внезапное пробуждение» или «просветление», которое можно обнаружить только через личный опыт. Satori – это проявление интуитивного опыта Сергея Полунина, благодаря которому он открыл для себя новый смысл танца в своей жизни.

Шоу пройдет в Event-Hall 19 октября в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU