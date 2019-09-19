2019-09-19T13:23:13+03:00
Общество

Воронежцы смогут сфотографироваться с ретро автомобилями Госавтоинспекции

Кроме того, на площадке пройдут мастер-классы для детей
Олег ИВАНОВ
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В День города, 21 сентября, на площади Ленина откроют интерактивную площадку «Гарант дорожного спокойствия». Воронежцы смогут сфотографироваться с ретро и современной техникой ГИБДД, а также техникой времен Великой Отечественной войны: автомашиной Виллис, образца 1941 года, и мотоциклом М – 72. Воронежское отделение РАФ представит кроссовые автомобили и детские автомобили для ралли-кросса.

Будет работать консультационный пункт, где водители смогут проверить свои задолженности по неуплате штрафов, узнать, как правильно оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД и получат ответы на частные вопросы.

На мобильной автоплощадке дети смогут узнать или вспомнить правила поведения на дороге и действия при сигналах светофора. На время они станут водителями электромобилей или пешеходом на импровизированной улице.

В передвижной лаборатории безопасности покажут тематические фильмы и мультфильмы, а также пройдет тестирование на знание ПДД. Для юных жителей приготовлены сувениры с символикой, книжки-раскраски, световозвращающие брелки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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