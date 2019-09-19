2019-09-19T12:51:00+03:00
Общество

МЧС предупредило воронежцев о заморозках

Минусовые температуры ожидаются две ночи подряд
Ярослав ИВАНОВ
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Спасатели предупредили воронежцев о неблагоприятных погодных условиях - резком похолодании. Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу, 20 сентября, в низких местах на почве ожидаются заморозки до минус 2º. Минусовая температура прогнозируется и в ночь на субботу, 21 сентября, - местами по Воронежской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до - 2º.

Напомним, в субботу Воронеж будет отмечать 433-й день рождения и запланированы масштабные народные гуляния. Так что одевайтесь теплее, учитывая прогнозы синоптиков.

В случае ЧС - звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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