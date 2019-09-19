2019-09-19T12:39:07+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет праздник "Казачье братство"

В программе выступления реконструкторов, джигитовка, концерт и полевая кухня
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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22 сентября в микрорайоне Подгорное пройдет праздник «Казачье братство» Его посвятят памяти первого атамана хутора Подгорное Ивана Сушкова.

В программе показательные выступления военно-патриотических клубов и спортсменов Центра конноспортивной джигитовки Воронежской области, концерт казачьих фольклорных коллективов, соревнования среди воспитанников военно-патриотических клубов и учащихся казачьих кадетских корпусов. Будет работать полевая кухня.

Праздник пройдет с 12.30 до 17.00 на территории конноспортивного клуба «Старица».

ИСТОЧНИК KP.RU

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