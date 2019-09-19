Тепловики пообещали засыпать яму рядом с детской площадкой в Воронеже в пятницу

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-19T12:33:02+03:00

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Разрытие во дворе жилого дома №42 по улице 25 Января, где ведется ремонт теплотрассы, засыплют в пятницу, 20 сентября, сообщили в «Квадре».

- С 12 по 20 сентября на этом участке идет плановая замена ветхих теплосетей, - рассказали в компании. - Работы идут по графику и будут завершены в срок. Все ограждения на месте работ присутствую и установлены согласно правилам.

В подтверждение этой информации нам представили фото с места, сделанное утром 19 сентября.

Напомним, жители микрорайона накануне посетовали, что рядом с детской площадкой располагаются опасные ямы.

ИСТОЧНИК KP.RU