2019-09-19T12:27:12+03:00
Звезды

Воронежцам покажут революционное танцевальное шоу «Сны Спящей красавицы»

Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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4 октября в Воронеж приедет на гастроли новаторское танцевальное шоу Sleeping Beauty Dreams. Это необычная вариация истории «Спящей красавицы». Существует множество интерпретаций сказки, в том числе Шарля Перро и братьев Гримм, но ни одна из них не рассказывает, что снилось заколдованной принцессе в течение 100 лет очарованного сна.

- «Сны Спящей красавицы» - это прогрессивная фантазия. Старинная легенда, вдохновившая нас на глубокое погружение в собственный внутренний мир. Это целая Вселенная. Синтез цифрового искусства, современного танца и передовых технологий, с помощь которых мы с вами можем исследовать наши мечты, страхи, соблазны и судьбоносные решения, - отмечают создатели.

Метаморфозы образов из снов Спящей красавицы воплощают на сцене самые современные технологии визуального искусства - движения танцоров повторют на экране благодаря костюму-аватару. Sleeping Beauty Dreams стали реальностью благодаря дизайнеру Тобиасу Греммлеру, работающему с Bjork, художнику по костюмам Барту Хессу, сотрудничающему с Lady Gaga, хореографу Эдварду Клюгу, художнику по свету Лорен Форт, трио Noisia, чья музыка звучит в голливудских блокбастерах и которые сотрудничают с Skrillex и deadmau5.

Шоу пройдет в театре оперы и балета 4 октября в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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