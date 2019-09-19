В Воронеже водителя маршрутного автобуса «№5а» оштрафовали за грубое нарушение правил
16 сентября примерно в 12.10 возле дома №10 по улице Краснознаменной водитель маршрутного автобуса «№5а», чтобы обогнать своего конкурента на «ПАЗе» решился на опасный обгон по встречной полосе. К тому же шофер «Волгабаса» провернулся свой маневр прямо на пешеходном переходе перед автобусной остановкой. Видео быстро распространилось по соцсетям, и им заинтересовались сотрудники ГИБДД.
Оказалось, что за рулем был 38-летний воронежец. Он нарушил, а именно: пункт 9.1 «Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой» и пункт 6.13 «При запрещающем сигнале светофора водители должны остановиться перед стоп-линией».
В итоге, как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, общая сумма наложенных штрафов составила 5800 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU