В воронежской колонии прошли учения по поиску беглых заключенных

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-19T11:02:31+03:00

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В исправительной колонии №1 Семилук прошли учения. Как сообщают в УФСИН по Воронежской области, в них приняли участие более двухсот человек, в том числе полицейские, спасатели. Было задействовано двенадцать единиц транспорта.

По сценарию учений, двое осужденных совершили побег. Подразделения уголовно-исправительной системы получили сигнал "Вулкан-5". Он предполагает сбор сотрудников, которые привлекаются к поиску беглых преступников.

Представителям ФСИН удалось блокировать территорию, где находились "осужденные". Сначала задержали одного из них - помогла служебная собака. Далее круг оцепления сужали. В итоге обезвредили и второго "преступника".

Подобные учения проводят каждый год.

ИСТОЧНИК KP.RU