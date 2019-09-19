В воронежской колонии прошли учения по поиску беглых заключенных
В исправительной колонии №1 Семилук прошли учения. Как сообщают в УФСИН по Воронежской области, в них приняли участие более двухсот человек, в том числе полицейские, спасатели. Было задействовано двенадцать единиц транспорта.
По сценарию учений, двое осужденных совершили побег. Подразделения уголовно-исправительной системы получили сигнал "Вулкан-5". Он предполагает сбор сотрудников, которые привлекаются к поиску беглых преступников.
Представителям ФСИН удалось блокировать территорию, где находились "осужденные". Сначала задержали одного из них - помогла служебная собака. Далее круг оцепления сужали. В итоге обезвредили и второго "преступника".
Подобные учения проводят каждый год.
ИСТОЧНИК KP.RU