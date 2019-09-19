Воронежец заразился корью во время путешествия в Азербайджан

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-19T10:42:42+03:00

Прививки у него, конечно же, не было

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В 2019 году в Воронежской области зарегистрировано уже 16 случаев заболевания корью: у 13 детей и у трех взрослых. Как уже сообщали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, все заболевшие корью дети были не привиты - их родители по каким-то причинам отказывались от этих медицинских процедур.

До этого мы говорили о 15 случаях кори. Таким образом, еще один взрослый человек заболел, находясь в другом регионе. Этот воследний случай заболевания корью в области зарегистрирован в августе 2019 года у 28-летнего мужчины. Воронежец не был привит против кори, он нигде не работает, но недавно выезжал в Азербайджан. Случай заболевания корью расценен как завозной.

- Все лица до 35 лет должны иметь две прививки против кори, а отдельные категории населения - до 55 лет, независимо от того, проживают они в очаге инфекции или нет, - напомнили в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU