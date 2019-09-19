2019-09-19T10:18:25+03:00
Происшествия

В Воронежской области водитель грузовика погиб, влетев в опору линии электропередач

Водитель скончался на месте аварии
Олег ИВАНОВ
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18 сентября в 12.20 в Лискинском районе в селе Дракино 51-летний житель Острогожского района на грузовике «ГАЗ-28181» протаранил опору линии электропередач. ДТП случилось у дома №59 по улице Ленина. Вероятно, мужчина не справился с управлением. От полученных травм водитель скончался на месте аварии.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за истекшие сутки зарегистрировано 148 ДТП, из них в областном центре – 108, на федеральных трассах – 9, в районах области – 31. В 3 ДТП пострадало 2 человека и 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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