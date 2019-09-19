Демонтаж недостроенной Воронежской атомной станции перенесли на 2020 год

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-19T09:33:56+03:00

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Демонтаж недостроенной Воронежской атомной станции может произойти в 2020 году. 17 сентября Росэнергоатом вновь объявил аукцион. Напомним, до этого не удалось найти подрядчика, который выполнил бы эту работу в соответствии со строгими требованиями заказчика.

Теперь же, согласно объявленному тендеру, подрядчик должен будет приступить к работам с января 2020 года, хотя до этого речь шла об октябре 2019 года. Исчезнуть же полностью ВАСТ может к 13 марта 2020 года. Результаты аукциона станут известны 15 ноября.

Напомним, сносить планируется реакторные отделения №1 и №2. От них останется фундаментная плита, на которой можно сооружать и склады, и производства. Две компании уже обозначили интерес на получение этой площадки. Одна занимается ветроэнергетическими установками, а вторая - производством баков.

ИСТОЧНИК KP.RU