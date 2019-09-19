2019-09-19T09:09:16+03:00
Общество

В Воронеже утвердили застройку ветхого квартала в Левобережном районе

Там будет 526 квартир с расчетом на 1121 человека
Олег ИВАНОВ
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Мэр Воронежа Вадим Кстенин 16 сентября подписал постановление об утверждении документации по планировке квартала, ограниченного улицами: Димитрова, Клинская, Окружная, Ржевская. Застройкой участка в Левобережном районе займется общество с ограниченной ответственностью «Дон-Инвест».

Согласно утвержденному проекту, на месте малоэтажных строений, некоторые из которых находятся в аварийно состоянии, появятся новые жилые дома от 4-х до 14 этажей с подземной автостоянкой и единым решением придомовых территорий. Так, предусмотрено размещение двух подземных паркингов на 420 мест.

Кроме того, должны появиться площадки для отдыха взрослого населения, площадки для детей, спортивные и хозяйственные территории, открытая парковка для автомобилей и озеленение.

Соответственно «Дон-Инвест» берет на себя обязательства по расселению жильцов и сносу ветхого жилого фонда. В новом же квартале будет 526 квартир с расчетом на 1121 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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