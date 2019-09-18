В Воронеже встал в пробке Вогрэссовский мост

СЕГОДНЯ 20:01 2019-09-18T20:01:49+03:00

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Вечером 18 сентября горожане, отправившиеся домой на левый берег, попали в затор на Вогрэссовском мосту. В чудовищной пробке встала полоса на самой переправе, спуск к ней с улицы Грамши и участок Ленинского проспекта.

Причина транспортного коллапса, по словам очевидцев, авария с участием фуры, перекрывшей движения. Впрочем, горожане не унывают и уже знакомятся в пробке посредством интернета.

Если вам надо ехать в этом направлении, ищите пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU