2019-09-18T20:04:31+03:00
Общество

В центре Воронежа на 10 суток закрыли кафе

За дверями заведения царила абсолютная антисанитария
Елена ФЕДЯШЕВА
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На так давно сотрудники управления Роспотребнадзора по обращения воронежцы пришли с внеплановой проверкой в кафе «Travel-cafe», которое находится на улице Мира,1. И, как оказалось, не зря. В заведении общепита проверяющие обнаружили многочисленные нарушения санитарного законодательства.

- Существующие помещений не предусматривают последовательности (поточности) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, - отметили в ведомстве. - Для обработки столовой посуды отсутствует трехсекционная моечная ванна; моечные ванны не оборудованы локальными вытяжными системами, отверстия вентиляционных систем не закрыты мелкоячеистой полимерной сеткой.

Кроме того, пол в помещении для приготовления пищи напольное покрытие помещения для приготовления пищи представляет собой частично окрашенную бетонную стяжку, нет настенного покрытия в туалете для персонала, канализационный стояк бытовой канализации из верхних этажей жилого дома, в котором расположена организации общественного питания, проходит через складское помещение, и используемое для храниея пищевой продукции, стены складских помещений не окрашены влагостойкими красками.

Все эти нарушения послужили поводом для обращения управления Роспотребнадзора в суд с иском о приостановлении работы заведения. Изучив материалы дела, суд вынес решение о закрытии кафе на 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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