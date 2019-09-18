Поход жителя Воронежской области за коноплей обернулся уголовным делом

СЕГОДНЯ 19:07 2019-09-18T19:07:00+03:00

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Во вторник участковый по Хохольскому району остановил на улице районного центра жителя села Гремячье с пакетом из сетевого магазина. На просьбу полицейского показать документы 29-летний мужчина заметно заволновался. Во время проверки в его пакете обнаружили коноплю общим весом 183 грамма, что является крупным размером.

- Как пояснил подозреваемый, он специально прибыл поселок Хохольский, поскольку от своих знакомых узнал о месте произрастания конопли, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Он пмеревался высушить и измельчить собранные части для дальнейшего употребления. Задержанный указал место, где сорвал наркотическое растение.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU