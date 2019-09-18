В Воронежской области водителю, убившему шестилетнего пешехода, дали два года колонии
Бобровский районный суд поставил точку в деле о гибели шестилетнего мальчика под колесами «Лады-Приоры».
20 июня 2019 года 22-летний житель Бобровского района, двигаясь по улице Спартака села Чесменка на автомобиле «Лада-Приора», превысил разрешенную скорость и не заметил на обочине на расстоянии 300 метров, находившегося на обочине. Ребенок начал перебегать дорогу и попал под колеса. От полученных травм малыш погиб на месте.
- В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Также выразил готовность компенсировать пострадавшей семье моральный вред.
Суд приговорил мужчину к двум годам колонии-поселения с лишением права управления автомобилем на тот же срок.
ИСТОЧНИК KP.RU