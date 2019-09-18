2019-09-18T19:32:09+03:00
Происшествия

В Воронежской области водителю, убившему шестилетнего пешехода, дали два года колонии

Трагедия произошла 20 июня этого года в Бобровском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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Малыш получил смертельные травмы и умер на месте ДТПМалыш получил смертельные травмы и умер на месте ДТПФото: из архива «КП»
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Бобровский районный суд поставил точку в деле о гибели шестилетнего мальчика под колесами «Лады-Приоры».

20 июня 2019 года 22-летний житель Бобровского района, двигаясь по улице Спартака села Чесменка на автомобиле «Лада-Приора», превысил разрешенную скорость и не заметил на обочине на расстоянии 300 метров, находившегося на обочине. Ребенок начал перебегать дорогу и попал под колеса. От полученных травм малыш погиб на месте.

- В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Также выразил готовность компенсировать пострадавшей семье моральный вред.

Суд приговорил мужчину к двум годам колонии-поселения с лишением права управления автомобилем на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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