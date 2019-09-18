Воронежцам расскажут, как распознать «осетрину второй свежести»

СЕГОДНЯ 18:35 2019-09-18T18:35:45+03:00

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Рыба и мясо – одни из самых опасных в плане пищевых отравлений продуктов. Как распознать некачественный продукт, защитить свои права и на многие другие вопросы, касающиеся качества рыбной и мясной продукции, ответят специалисты регионального управления Роспотребнадзора в рамках «горячей линии». Акция уже стартовпдла и продлится до 25 сентября.

Пообщаться с сотрудниками ведомства можно по бесплатному телефону: 8 (800) 700-92-84, в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 12-45). Или обратиться через Единый Консультационный центр Роспотребнадзора, работающий в круглосуточном режиме – 8 (800) 555-49-43. Также граждане могут позвонить по телефонам «горячих линий» территориальных отделов управления:

Сотрудники Роспотребнадзора дадут разъяснения по правилам покупки и продажи мясной и рыбной продукции, условиям хранения и сроках годности, нормативным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности пищевой продукции, куда направить обращение потребителю в случае обнаружения небезопасного просроченного продукта в магазине.

Роспотребнадзор напоминает, что в помощь потребителям создан и действует Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей, где размещена вся необходимая информация, в том числе о предприятиях, производящих и реализующих фальсифицированную пищевую продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU