В Воронеже на два дня закроют движение на улице Менделеева

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-18T18:03:15+03:00

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Мэрия Воронежа предупреждает горожан о том, что 19 и 20 сентября на улице Менделеева запретят движение автотранспорта. Ограничение коснется участка от дома №2 до перекрестка с улицей Ростовской. Это вынужденная мера, связанная с необходимостью размещения техники и для безопасности горожан на время спила аварийных деревьев.

В горадминистрации уточняют, что проезд будет закрыт на двух полосах. Движение автомобилей будет осуществляться по двум оставшимся полосам. Будьте внимательны!

ИСТОЧНИК KP.RU