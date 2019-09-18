В Воронеже на два дня закроют движение на улице Менделеева
Здесь будут пилить аварийные деревья
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Мэрия Воронежа предупреждает горожан о том, что 19 и 20 сентября на улице Менделеева запретят движение автотранспорта. Ограничение коснется участка от дома №2 до перекрестка с улицей Ростовской. Это вынужденная мера, связанная с необходимостью размещения техники и для безопасности горожан на время спила аварийных деревьев.
В горадминистрации уточняют, что проезд будет закрыт на двух полосах. Движение автомобилей будет осуществляться по двум оставшимся полосам. Будьте внимательны!
ИСТОЧНИК KP.RU