В Воронеже очевидцы ищут босую бабушку

СЕГОДНЯ 17:48 2019-09-18T17:48:45+03:00

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Плачущую пожилую женщину в одной футболке и совершенно босую заметили утром в среду в маршрутке у больницы «Электроника». Бабушка рассказала одной из пассажирок, что у нее никого нет. Обе ее дочери погибли в начале этого года. Сама она имеет проблемы со здоровьем и нуждается в помощи врачей. Почему она оказалась на улице в таком виде, пенсионерка объяснить толком не смогла. Воронежцы дали женщине куртку и отвезли ее в приют для бездомных «Рассвет»

- Но она ушла оттуда, - пишет в сообществе «Мой и твой Воронеж» Валерия Василенко. - У нее нет документов, она не найдет дорогу домой. Человек пропадет на улице!

Валерия просит горожан, заметивших эту женщину, позвонить по телефону +79521066764, Виктор.

- Всю дорогу в машине она плакала и просила не выставлять ее на улицу, - добавляет Валерия. -" Возьмите меня к себе, я буду хорошей, буду вам помогать".

ИСТОЧНИК KP.RU