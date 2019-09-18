Воронежцы смогут пройти бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ

СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-18T17:39:34+03:00

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20 сентября на территории областного консультативно-диагностического центра (пл. Ленина, д. 5а) пройдет заключительный этап акции «Воронежская экспедиция 2019». С 11:00 до 18:00 воронежцы смогут пройти в мобильном пункте бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ. Результат будет известен спустя 20 минут.

В августе и сентябре мероприятия экспедиции уже состоялись в шести районах Воронежской области. Более 300 человек узнали свой ВИЧ-статус экспресс-методом. Всего во время акции были охвачены более 1500 человек, из которых свыше 750 – заполнили анкеты по уровню информированности о ВИЧ, около 370 – прошли поведенческое анкетирование и получили индивидуальные консультации наркологов или инфекционистов.

ИСТОЧНИК KP.RU