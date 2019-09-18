2019-09-18T17:33:24+03:00
Общество

Воронежцы пожаловались на открытые ямы рядом с детской площадкой

На улице 25 января идут работы на теплотрассе
Елена ФЕДЯШЕВА
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Жители Железнодорожного района обнаружили в своем дворе раскрытые огромные ямы по соседству с детской площадкой. Одновременно с этим на подъездах появились объявления, сообщающие, что из-за работ на теплосети жильцам на неделю отключат горячую воду.

Фотографию из двора дома №42 по улице 25 Января утром 18 сентября разместили в группе «Типичный Воронеж» в соцсети «Вконтакте». Автор сообщения задается вопросом «Когда закончится халатность»?

Справедливости ради, надо заметить, что на фото видно ограждение опасного места с помощью турникетов и предупреждающих лент. Но когда они останавливали любознательную детвору?.

Напомним, в начале сентября под Воронежем на территории нового жилого комплекса пятилетний ребенок провалился в скважину глубиной больше 10 метров. Предотвратить трагедия смогли очевидцы, которые вытащили малыша с помощью автомобильных тросов. Ямы вырыл подрядчик, но почему-то не позаботился о том, чтобы закрыть их.

Комсомолка ждет комментариев от теплоснабжающей организации, ведущей работы по этому адресу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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