Воронежцам расскажут о саженцах для городского озеленения

СЕГОДНЯ 16:17 2019-09-18T16:17:55+03:00

Производители со всей области представят свою продукцию Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

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В пятницу, 27 сентября, на площадке «Зарядка» Центрального парка откроется семинар «Продукция питомников в Воронежской области и ее применение в городском озеленении», организованный городским управлением экологии. Мероприятие начнется в 13.00.

- Основная тема встречи - практика создания ландшафтной архитектуры в городских условиях и возможности использования новых приемов и технологий ландшафтного дизайна в условиях городского озеленения, - рассказали организаторы.

На семинар соберутся крупнейшие производители посадочного материала, которые продемонстрируют свою продукцию, ландшафтные архитекторы, выпускники профильных вузов и ландшафтных курсов.

ИСТОЧНИК KP.RU