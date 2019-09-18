2019-09-18T16:17:55+03:00
Общество

Воронежцам расскажут о саженцах для городского озеленения

В центральном парке пройдет ландшафтный семинар
Елена ФЕДЯШЕВА
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Производители со всей области представят свою продукциюПроизводители со всей области представят свою продукциюФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В пятницу, 27 сентября, на площадке «Зарядка» Центрального парка откроется семинар «Продукция питомников в Воронежской области и ее применение в городском озеленении», организованный городским управлением экологии. Мероприятие начнется в 13.00.

- Основная тема встречи - практика создания ландшафтной архитектуры в городских условиях и возможности использования новых приемов и технологий ландшафтного дизайна в условиях городского озеленения, - рассказали организаторы.

На семинар соберутся крупнейшие производители посадочного материала, которые продемонстрируют свою продукцию, ландшафтные архитекторы, выпускники профильных вузов и ландшафтных курсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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