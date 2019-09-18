И наркотики, и оружие нашли у опасного паренька из Воронежской области

СЕГОДНЯ 16:16 2019-09-18T16:16:56+03:00

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Обычно силовики идут на обыск, представляя, что именно могут увидеть в жилище: либо наркотики, либо оружие. Но чтоб все и сразу - такое бывает нечасто...

Полицейские Россошанского района пришли к 17-летнему местному жителю. У него нашли марихуану и ручную гранату. Заведено сразу два уголовных дела: "незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере", "незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств".

Как рассказал сам парень, и "травку", и иностранную гранату времен Великой Отечественной он отыскал в лесном массиве неподалеку от дома.

- На предварительном следствии несовершеннолетний признал вину в полном объёме. Утверждено обвинительное заключение , уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорят в Следственном управлении СК по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU