В Воронеже наводят чистоту ко Дню города

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-18T15:18:03+03:00

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В преддверии Дня города в Воронеже приводят в порядок улицы, дворы, клумбы, парки и скверы. Поскольку большинство культурно-массовых мероприятий пройдет на территории Ленинского района, то его уборке уделяется основное внимание.

Бригады районного комбината благоустройства работают в круглосуточном режиме. Так днем 17 сентября для уборки улиц района задействовали 25 единиц специализированной техники, 62 работника ручной уборки. За день вывезли 66 тонн пескосмета, 96 кубометров мусора. Для полива дорог израсходовано 80 кубометров воды. Специализированные машины «Бродвей» и «Магистраль» и 2 МКК-01 подметали магистральные и второстепенные улицы.

- На улицах Пушкинская, Острогожская собирали опавшую листву, мусора и пескосмет, на Пушкинской, Ф-Энгельса, Красноармейской, Куцыгина, Свободы, 9 января и других наводили порядок на тротуарах, - рассказали в управе Ленинского района.

Плановый покос травы провели на улицах 121 стр. Дивизии, Донбасская, Маршала Неделина, транспортной развязке Грамши; вырезку сухих ветвей на ул. Матросова; стрижку кустарника на Петровской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU