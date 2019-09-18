2019-09-18T15:00:37+03:00
Звезды

Zivert в Воронеже подарила фанатам розы

Автор хита Life выступила с сольным концертом в столице Черноземья
Кирилл Мишин
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Юлия Зиверт - сенсация в мире музыки.Юлия Зиверт - сенсация в мире музыки.Фото: Кирилл Мишин
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В субботу, 14 сентября, в клубе на берегу реки Воронеж выступила певица Zivert.

Тексты ее песен отличаются простотой, а музыка зажигательными нотами. Фото: Кирилл Мишин

Тексты ее песен отличаются простотой, а музыка зажигательными нотами.Фото: Кирилл Мишин

Юлия Зиверт - настоящая сенсация в мире музыки. Певица известна с 2017-го, но настоящая популярность пришла к ней с песней Life, которую девушка выпустила в прошлом году. Этот трек ворвался на вершины чартов и, как говорится, играл из каждого утюга. Слушателей поразила необычная комбинация текста на английском и русском языках. Но, по словам артистки, эта песня, скорее всего, уже всем надоела, а потому она решила выпустить новый хит Beverly Hills. Воронежцы хором исполнили эту песню, несмотря на то, что она вышла всего за неделю до концерта. Юлия сообщила поклонникам, что впервые спела Beverly Hills вместе с толпой, чему очень рада.

Популярность пришла к певице лишь год назад. Фото: Кирилл Мишин

Популярность пришла к певице лишь год назад.Фото: Кирилл Мишин

Во время исполнения одной из композиций Zivert и ее команда прямо со сцены подарили фанатам розы, а под песню «Шарик» в небо взлетели красные воздушные шары.

Воронежцы остались в восторге от концерта и провожали артистку долгими аплодисментами.

Воронежцы вместе с артисткой исполняли ее хиты. Фото: Кирилл Мишин

Воронежцы вместе с артисткой исполняли ее хиты.Фото: Кирилл Мишин

Горожане остались в восторге от концерта. Фото: Кирилл Мишин

Горожане остались в восторге от концерта.Фото: Кирилл Мишин

Певица Zivert в Воронеже.Кирилл Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU

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