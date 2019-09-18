2019-09-18T13:53:22+03:00
Общество

Воронежский таксист, задолжавший крупную сумму, приехал по вызову судебного пристава

Нетрудно представить удивление водителя, когда пассажир показал "корочку"
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Когда приставы выяснили, кем работает мужчина, план родился сам собой.Когда приставы выяснили, кем работает мужчина, план родился сам собой.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Житель Верхнехавского района Воронежской области задолжал по алиментам более 60 тысяч рублей. Мужчина долго скрывался от судебных приставов.

Те выяснили, что он подрабатывает таксистом. Тогда один из сотрудников ведомства под видом обычного клиента вызвал должника к зданию суда. Нетрудно представить удивление водителя, когда пассажир показал "корочку"... В итоге мужчину доставили в районный отдел судебных приставов.

Там в его отношении составили протокол за неуплату средств на содержание детей. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов. Придется потрудиться на благо райцентра.

Ранее воронежский судебный пристав записался к должнице-парикмахерше на стрижку. Та весьма удивилась, когда клиент напомнил ей о невыплаченных алиментах.

Чуть больше о творческих методах работы приставов в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) рассказала заместитель главы областного УФССП Оксана Литвинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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