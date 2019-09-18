2019-09-18T13:33:37+03:00
Общество

Больше четырех тысяч жителей Воронежской области обратились к врачам с симптомами гриппа

Из них 66% – дети до 14 лет
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Виктора Левшаковафото Виктора ЛевшаковаФото: из архива «КП»
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Как сообщает управление Роспотребнадзора по Воронежской области, на минувшей неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ соответствовала сезонному уровню. По данным ведомства, к врачам с жалобами на повышение температуры, кашель, насморк и головную боль обратились 4197 пациентов, среди которых было 2793 ребенка в возрасте до 14 лет.

- Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена вирусами не гриппозной этиологии, - отметили специалисты. - Наиболее часто причиной заболеваний являются вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы. Вирусы гриппа не обнаружены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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