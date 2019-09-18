«Букет» нарушений нашла прокуратура в воронежской районной больнице

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-18T13:14:29+03:00

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Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения в работе Нижнедевицкой районной больницы. Учреждения не было оснащено необходимым оборудованием и медицинскими изделиями.

В нарушение требований закона в рентген-кабинете отсутствовали средства защиты пациентов от облучения при проведении рентгеновских исследований. В учреждении не было дерматоскопа, офтальмоскопа, стола для щелевой лампы. Лекарственные средства хранились с нарушением температурного режима. В процедурном кабинете электролечения физиотерапевтического отделения и в детском процедурном кабинете отсутствовала горячая вода. Не соблюдались требования к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями машины скорой медицинской помощи.

Прокуратура также обнаружила нарушения Правил бесплатного оказания гражданам медицинской помощи детям первых трех лет жизни и детей из многодетных семей до 6 лет. Кроме того, эти категории граждан имели право на получение лекарств из льготного перечня, но не получали их.

По итогам проверки главному врачу больницы внесено представление об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU