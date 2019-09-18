2019-09-18T12:40:21+03:00
Происшествия

Четыре жителя Воронежской области получили сроки за организацию игорного бизнеса

Они устроили салон на дому
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта прокуратуры Воронежской областифото с сайта прокуратуры Воронежской области
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Лискинский районный суд вынес приговор четырем организаторам незаконного игрового салона в районном центре.

39-летний Александр Сафонов, 37-летняя Юлия Сафонова, 49-летняя Наталья Борисенко и 29-летняя Виктория Милованова в сентябре 2017 года в одном из домов по улице Чапаева открыли салон, где проводили азартные игры с использованием игрового оборудования. Салон работал до апреля 2019 года, пока его не обнаружили сотрудники полиции.

Суд назначил Александру Сафонову наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 150 тыс. руб. Юлии Сафоновой и Наталье Борисенко дали по полтора года условно с испытательным сроком два года со штрафом 100 тыс. руб. каждой.

- Ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления Виктория Милованова приговорена к году 8 месяцам лишения свободы сроком с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 110 тыс. руб, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. - Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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