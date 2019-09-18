2019-09-18T12:21:03+03:00
Общество

Аналитики посчитали, сколько можно снимать квартиру в Воронеже за цену iPhone 11 Pro Max

Гаджет будет продаваться в России примерно за 132 тысячи рублей
Станислав ШЕВЧЕНКО
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10 сентября Apple показала миру новое поколение iPhone с тремя камерами.10 сентября Apple показала миру новое поколение iPhone с тремя камерами.Фото: REUTERS
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Любопытными расчетами поделились аналитики сервиса "Авито Недвижимость". Они выяснили, как долго можно снимать квартиру в крупных городах России за цену нового iPhone 11 Pro Max в самой дорогой версии - с 512 Гб встроенной памяти. Гаджет поступит в продажу 20 сентября. По предварительным данным, он будет стоить 131900 рублей.

Выяснилось, что в Воронеже среди других рассмотренных городов за эту сумму можно арендовать жилье на самый большой срок.

- Цена нового iPhone в среднем по России способна обеспечить от 4 до 8 месяцев проживания в однокомнатной квартире. Самые дешёвые "однушки" среди крупнейших городов в августе можно было найти в Воронеже: 10,8 тыс. рублей. Сумма, необходимая для покупки iPhone, обеспечит здесь более 12 месяцев проживания, - заключили аналитики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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